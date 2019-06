Avvocati, Azzarello eletta il presidente del comitato per le Pari opportunità

I componenti del comitato per le Pari opportunità dell’Ordine degli avvocati di Agrigento hanno eletto le proprie cariche direttive: il nuovo presidente è Lilla Azzarello, il vice è Giovanni Costanza e il segretario è Lidia Macaluso. Si tratta di un organismo, introdotto con la riforma del 2012, che ha messo ordine su vari aspetti del mondo delle professioni creando anche nuove articolazioni rappresentative delle categorie, che avrà il compito di promuovere la parità di genere "nell'accesso, nella formazione e nella qualificazione professionale".

Le operazioni di voto, durate due giorni, si sono tenute due settimane fa ed erano stati eletti: Lilla Azzarello (291 voti), Sabrina Principato (153), Paola Antinoro (154), Giovanni Costanza (293), Lidia Macaluso (182), Roberta Fatima Pera (170) e Vincenzo Gorgone (189). Questi i voti degli altri candidati non eletti: Gerlando Alletto (46), Rosalinda Mangiapane (143), Marilena Marino (139) e Maria Rita Rizzo (69). L'organismo resterà in carica per quattro anni. Ieri mattina l’organismo si è riunito per eleggere le cariche elettive al suo interno che avranno il compito di dirigere il comitato. Del precedente organismo facevano parte: Barbara Garascia, Alessandra Balistreri, Rosalba Cassaro, Daniele Cammilleri, Rosalinda Mangiapane, Roberta Fatima Pera e Maria Rita Rizzo.