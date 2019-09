Troppi incidenti alla rotonda di San Pietro, Cimino: "Si prevengano nuove tragedie"

Rotatoria San Pietro o "degli scrittori", il presidente dell'ordine degli architetti Alfonso Cimino chiede ad Anas di mettere in atto misure che possano scongiurare nuovi incidenti.

"Premesso che è ovviamente necessario tenere alta l'attenzione sul tema del rispetto delle regole del Codice della strada - spiega - i numeri sono troppo rilevanti per pensare che sia solo colpa di distrazione alla guida o di violazioni alle regole da parte degli automobilisti. Questa rotatoria, non essendo concentrica, data la posizione altimetrica, ed essendo posizionata tra strade non in asse, potrebbe anche creare qualche problema agli automobilisti”.

Per questo Cimino lancia un appello affinché Anas possa provedere al posizionamento ad esempio di bande rumorose e dissuasori "che possano consentire una riduzione di velocità a chi proviene da Canicattì e che ad oggi si trova direttamente immesso dentro la rotonda”.