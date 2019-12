Progetto "Si", l'ordine degli architetti partner della Farm Cultural Park

L’ordine degli architetti di Agrigento, presieduto da Alfonso Cimino, partner del progetto “Si – South Italy Architecture Festival”, a cura di Farm Cultural Park, risultato tra i vincitori del bando “Festival dell’Architettura” promosso dal Mibact - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Un “Festival” dedicato al ruolo dell’architettura come catalizzatore sociale, come interfaccia del dialogo tra spazio e società per promuovere l’importanza dell’architettura nel quotidiano, migliorare il tessuto urbano, sociale ed economico delle città.

“Una notizia che ci riempie di grande soddisfazione – commenta Alfonso Cimino - Si tratta di un progetto nel quale il nostro ordine è uno dei partner e grazie al quale parleremo di architettura nel Mediterraneo. E questo è anche un argomento principale trattato dal nostro ordine e approfondito dalla fondazione Architetti nel Mediterraneo, che affronta l’architettura di un’Isola alle porte dell’Europa”. Dal 21 marzo al 4 aprile, favara diventerà una piccola capitale dell’Architettura internazionale.