Semplificazione delle procedure amministrative, si presenta il portale "Portos"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo l’incontro del 7 maggio scorso al Genio civile di Agrigento, durante il quale sono state illustrate agli ordini e ai collegi professionali le nuove “Disposizioni in materia di semplificazione degli interventi strutturali”, venerdì prossimo si terrà l’evento sul tema: “Il Portale per la ricezione e il trattamento delle pratiche finalizzate a ottenere autorizzazioni e nulla osta alla realizzazione di opere strutturali ai fini sismici”.

Durante l’incontro formativo-informativo, sarà presentato il nuovo portale “Portos” della Regione siciliana agli ordini e ai collegi professionali.

“L’evento, voluto dal dipartimento regionale tecnico è organizzato anche con la collaborazione della Rete delle professioni tecniche della provincia di Agrigento - afferma Alfonso Cimino, presidente dell’ordine degli architetti di Agrigento – e segnerà una svolta storica nella gestione delle pratiche di edilizia relative alle zone sismiche, grazie alla solerzia del dipartimento regionale Tecnico. La Regione Sicilia è la prima regione in Italia ad avere adottato il decreto n.° 89 del 2019 “Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche” inerente alle nuove procedure di cui al decreto Sblocca Cantieri. Un decreto – prosegue Cimino – che, spesso, abbiamo definito “blocca” cantieri che, invece, per la procedura delle semplificazioni nelle zone sismiche, risulta invece dare slancio all’attività professionale. Noi, come Ordine degli architetti, insieme con tutta la Rete delle professioni tecniche su indicazione del dipartimento regionale Tecnico, abbiamo voluto organizzare, di concerto con il capo del Genio civile di Agrigento, Rino La Mendola, questo importante evento formativo e informativo durante il quale sarà presentata la nuova piattaforma usata per la presentazione delle pratiche. Un portale adottato dall’Amministrazione regionale e utilizzato da tutti i Genio civile dell’Isola”.

L’incontro formativo – informativo si terrà all’hotel Dioscuri bay Palace a San Leone il 17 maggio a partire dalle ore 15. Ai saluti dei presidenti degli Ordini professionali, seguiranno l’introduzione ai lavori di Rino La Mendola, capo del Genio civile di Agrigento, e la relazione dell’avvocato Parlavecchio della Regione Sicilia, referente del progetto, che illustrerà in collegamento remoto la piattaforma digitale Portos. La chiusura dei lavori è prevista alle 20, dopo il dibattito con i partecipanti.