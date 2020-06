Chiesa agrigentina, ordinati sei nuovi presbiteri: ecco chi sono

Sono stati ordinati sei nuovi sei nuovi presbiteri. A comunicarlo è l'arcivescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro. I diaconi saranno ordinati giorno 1 ottobre. Si tratta di Carmelo Davide Burgio, della comunità ecclesiale di Porto Empedocle, Alessio Caruana e Dario Fasone, della comunità ecclesiale di Agrigento, Salvatore piazza di Menfi, Calogero Putrone e Matteo Mantisi della Comunità ecclesiale di Realmonte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Con gli altri Animatori – dice il rettore del seminario don Baldo Reina - abbiamo accolto con gioia la data dell’ordinazione sacerdotale di 6 giovani diaconi. Nel cuore di questa pandemia questa bella notizia ci sembra una carezza di Dio, un motivo in più per alimentare la speranza e per riprendere il cammino con la forza necessaria. È in festa il seminario, le famiglie dei candidati e le comunità di appartenenza. È in festa – conclude - la chiesa agrigentina che può contare su 6 nuovi servi pronti a far arrivare a tutti la misericordia di Dio".