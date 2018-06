Opere abusive per realizzare un pub, scatta l'ordinanza di demolizione

Abusi edilizi per trasformare un locale in un pub-ristorante, il titolare dovrà adesso certificare l'assenza di rischi strutturali e rimuovere quanto non autorizzato. Tutto è contento in un'ordinanza di demolizione e messa in pristino firmata dal dirigente del settore Territorio e Ambiente del Comune di Agrigento che riguarda un'attività nel centro città.

Le verifiche condotte lo scorso anno avevano consentito di accertare che l'occupante della struttura aveva demolito una parete in calcarenite per consentire la fusione di due locali, e aveva realizzato due soppalchi in acciaio e tavolato, oltre che un collegamento tra vano cucina e un ripostiglio e una diversa distribuzione interna dei locali rispetto a quanto autorizzato. Interventi che, soprattutto per quanto concerne quelli demolitivi, preoccupano l'Ente rispetto alle questioni di natura statica.

Per questo, si legge in una ordinanza dirigenziale firmata ieri, “si ritiene necessario disporre alla ditta interessata di produrre perizia giurata a firma di tecnico abilitato in ordine al mancato pregiudizio del bancone calcarenitico a causa della parete demolita” e imporre il “ripristino dei lavori di sbancamento al fine di assicurare continuità di compattezza al bancone, nonché la demolizione dei soppalchi e di quant'altro realizzato in maniera difforme”. Lo stato dei luoghi dovrà quindi essere ripristinato entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, “ferma e impregiudicata l'azione penale”.