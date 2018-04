Ordina il caffè in un bar e gli danno un bicchiere d'acqua con detersivo, è grave un agrigentino

Ordina un caffè e, come "da tradizione", il barista gli offre un bicchiere d'acqua. Bicchiere che, però, conteneva un detergente liquido per lavastoviglie. Detergente che, pare, l'uomo - un settantatreenne C. C. - abbia bevuto tutto d'un fiato.

E' accaduto in un bar del centro di Agrigento. L'anziano, che ha immediatamente accusato il malore, è stato prima portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento e poi trasferito d’urgenza all'unità operativa di Chirurgia toracica dell'ospedale "Civico" di Palermo. Il prodotto chimico ha determinato una lesione all'esofago. I medici dell'ospedale "Civico" hanno mantenuto, infatti, riservata la prognosi.

Dall'ospedale "Civico" fanno sapere che le condizioni del settantatreenne sono stabili. Sembra verosimile il fatto che dovrà subire un intervento chirurgico.