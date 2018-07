Comune di Licata, nuovo orario di lavoro per l'estate

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Da lunedì 9 luglio fino venerdì 14 settembre 2018, l'orario di lavoro settimanale, per i dipendenti comunali la cui attività è articolata su 5 giornate lavorative, sarà così articolato: da lunedì a venerdì entrata antimeridiana alle ore 7,30 ed uscita alle ore 14,06; rientro pomeridiano nella sola giornata di martedì, dalle ore 15,30 alle ore 18,30, con abolizione temporaneo del rientro del giovedì. Resta invariato l'orario settimanale di servizio per quelle categorie di personale che per natura delle prestazioni eseguite non adottando la settimana corta. A stabilirlo una determinazione del Segretario Generale, Giovanna Italiano.