Movida, arrivano nuovi orari e nuove regole per la stagione estiva

Nuovi orari e nuove regole per la movida ad Agrigento. A tracciarle è un'ordinanza dedicata alla "regolamentazione degli orari di chiusura e delle emissioni sonore dei pubblici esercizi e delle attività di svago al fine di tutelare la quiete e la vivibilità all'interno dei centri abitati" firmata dal sindaco Lillo Firetto.

Tra gli obblighi fissati per le strutture individuate come generanti impatto acustico esterno, quindi che hanno impianti di amplificazione per la musica o comunque svolgono trattenimenti o inducono la clientela a stazionare all'esterno della propria attività, la chiusura alle 2 di notte da

domenica a giovedì mentre potranno lavorare fino alle 3 venerdì, sabato e prefestivi. Questi orari valgono anche per le discoteche, ma sarà comunque possibile chiedere una deroga per “esigenze motivate”. Privi di limitazioni orarie saranno invece tutte le attività che svolgono le attività al chiuse e senza ricadute esterne, mentre le sale giochi dovranno chiudere alle 2 tutti i giorni.

L'ordinanza, inoltre, sancisce una serie di obblighi di collaborazione, con i titolari delle attività che dovranno vigilare sui comportamenti degli avventori anche fuori dal loro spazio di competenza, mantenere pulite le aree e posizionare, oltre i tradizionali cestini portarifiuti, anche un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico per chi volesse verificare lo stato di idoneità alla guida.

Rispetto agli alcolici, se è stato ribadito il divieto di vendere bevande in vetro di qualunque tipo, è stato fissato alle 22 il termine per la vendita di bevande alcoliche da asporto, con il divieto alla somministrazione di superalcolici nella mezz'ora che precede la chiusura degli esercizi nella giornata di sabato e prefestivi. Quindi, bicchieri vuoti a partire dalle 2.30.

L'ordinanza comunque prevede anche alcune regole specifiche per chioschi in spiaggia e sale giochi, oltre che una lunghissima lista di potenziali multe per violazione dei vari articoli dell'ordinanza.