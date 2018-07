Piano opere pubbliche, la Uil: "Nuovo percorso dopo anni buttati via"

“Finalmente per strade provinciali e scuole si apre un percorso. Peccato per i troppi anni buttati al vento. Vigileremo su tutti i cantieri che si apriranno”.

La Uil di Agrigento interviene, con il segretario della Camera sindacale territoriale Gero Acquisto, alla fine della conferenza stampa di oggi sul piano triennale delle opere pubbliche, viabilità provinciale e scolastica 2018/2022.

“Oggi, finalmente, per tabulas dopo 3 anni di un silenzio assordante e pericoloso, - commenta Acquisto - abbiamo avuto contezza di progetti cantierabili e finanziabili per una viabilità provinciale ad oggi praticamente inesistente. Abbiamo notato che anche i vertici del Libero Consorzio, dopo una stagione lunghissima di mancata collaborazione con lo Stato centrale e la Regione, hanno intrapreso un percorso diverso sulla viabilità, proprio grazie all’intervento dei fondi statali: Patto per il Sud, ex fondi Ponte sullo Stretto e fondi Cipe, oltre i fondi regionali, e c’è un plafond di quasi 42 milioni con fondi vincolati".

Acquisto aggiunge: "Adesso si deve dare seguito alla ripresa di questi lavori che sono indispensabili per un ripristino di una normale viabilità, che va dalle provinciali remote del Belìce, passando dai Sicani e alla zone sud occidentale tra Campobello e Naro".