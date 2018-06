"Opere abusive in un terreno", arriva l'ordine di sospensione dei lavori

Ha realizzato lavori abusivi in un terreno e adesso dovrà sospendere i lavori. L'ordinanza è stata disposta dal dirigente del settore Ambiente ed Edilizia del Comune di Agrigento, Giuseppe Principato, nei confronti di un cittadino residente in contrada Maddalusa. In un terreno, dove è presente un fabbricato già segnalato dalla polizia municapale - si legge nell'ordinanza - è stato scoperto un massetto abusivo in calcestruzzo ed un manufatto in legno usato come deposito per gli attrezzi.