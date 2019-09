Operazione "San Michele", il Movimento dei poliziotti democratici : "Potenziate gli organici"

Il Movimento dei poliziotti democratici e riformisti di Agrigento esprime il proprio plauso all'operazione "San Michele", condotta dagli uomini della squadra Mobile e dei Commissraiati di Licata e Canicattì che ha consentito di dare un duro colpo al commercio di stupefacenti.

"Brillanti risultati operativi - dicono dal Movimento - che meritano il giusto plauso e riconoscimento, non solo da parte delle Istituzioni ma soprattutto da parte dei cittadini che nella Polizia di Stato vedono un punto di riferimento per qualsiasi tipo di necessità. Oggi il controllo del territorio e l’attività di polizia giudiziaria sono di fondamentale importanza per sconfiggere ogni tipo di criminalità comune ed organizzata. La fattiva, costante e crescente presenza degli equipaggi delle volanti preposti a tale servizio, nonché il rafforzamento delle squadre di polizia giudiziaria nei Commissariati distaccati, determinano nel cittadino una maggiore percezione di sicurezza, e la reale diminuzione dei reati predatori, grazie anche al conseguimento di brillanti risultati operativi di operazioni di polizia giudiziaria come quella posta in essere dalla polizia di Stato di Agrigento".

"Prendiamo atto dei risultati raggiunti dalle donne e degli uomini della Polizia di Stato che operano sul territorio agrigentino - dichiara il segretario generale Alfonso Imbrò -, giova ancora una volta sottolineare quanto sia importante la maggiore presenza delle nostre Volanti e dei nostri bravi investigatori, non solo nel territorio di Agrigento ma anche e soprattutto nei Commissariati distaccati. Per tale motivo auspichiamo ancora una volta la richiesta, rimasta ad oggi inascoltata, agli organi competenti anche tramite la nostra segreteria nazionale per un maggiore incremento della dotazione organica di uomini e mezzi da destinare alla nostra provincia che nonostante queste carenze riescono con sacrificio a fronteggiare i fenomeni di criminalità comune organizzata e non dimentichiamo l’immigrazione clandestina".