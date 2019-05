Processo Opuntia, Riggio: "Bucceri? Mi aiutava a curare un cavallo"

Processo "Opuntia", troncone saccense, sentito, come teste delle difese, Vito Riggio, di 47 anni, di Menfi, imputato a Palermo con il rito abbreviato nel contesto della medesima operazione di polizia che portò all'arresto di diverse persone.

Lo riporta il Giornale di Sicilia in edicola oggi. L'uomo è stato sentito su due incontri nei quali ha accompagnato Vito Bucceri, poi diventato collaboratore di giustizia, e durante i quali quest'ultimo ha incontrato Pietro Campo, di Santa margherita Belice. Riggio ha spiegato di averlo fatto solo come favore personale dato che Bucceri lo stava aiutando a curare un cavallo, ma di non conoscere né contenuo né finalità di quelle conversazioni.