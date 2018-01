Operazione "Montagna", Cgil: "Nella nostra provincia la mafia è forte"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Da parte nostra pieno appoggio e sostegno all’incessante opera di Magistratura e forze dell’ordine che mettono in campo tutte le azioni utili a debellare la filiera criminale che ha pervaso la nostra economia.

Quanto è accaduto nelle ultime ore anche nei nostri territori a seguito dell'inchiesta "Montagna", in particolare a S.Biagio Platani con l'arresto del Sindaco, dimostra ancora una volta, come già denunciato dalla DIA nei suoi rapporti annuali, che nella nostra provincia c’è una mafia forte e vitale in grado di permeare le Istituzioni, di condizionare l’attività amministrativa e di soffocare l’economia legale.

L’operazione di ieri che segue di pochi giorni un’altra importante inchiesta che riguarda “Girgenti Acque” che ha portato alla sostituzione del Prefetto, delineano una condizione della nostra provincia assai inquietante: una provincia povera ma assaltata da mafia e malaffare.

Questi importanti risultati e strumenti per contrastare la criminalità organizzata e malaffare, rischiano in ogni caso di essere insufficienti se non accompagnati da un atteggiamento operativo e coerente da tutti i soggetti coinvolti: istituzioni, parti sociali, società civile.

In queste ore ci appare assordante il silenzio di forze politiche, associazioni professionali, istituzioni: nessuno ha da dire nulla? Non c'è nessun ma che tenga, bisogna uscire da qualsiasi ambiguità e/o atteggiamenti passivi che non fanno altro che alimentare la mafia in doppio petto.

Abbiamo bisogno che Associazioni Sindacali, Professionali , le Associazioni Antiracket, la parte migliore della Società Agrigentina faccia sentire la propria voce, la propria vicinanza alle forze che sono impegnate attivamente nell’opera di contrasto alla criminalità.

Abbiamo bisogno di mettere in campo un vasto movimento che rimetta in campo concretamente una antimafia dei diritti, che parli di lavor, che assicuri risposte concrete,

A cominciare dai “beni confiscati e sequestrati ai mafiosi”. Da questo punto di vista siamo sicuri che il nuovo Prefetto, per la sua esperienza specifica sul campo, saprà darci un valido conctributo finalizzato alla migliore e totale utilizzazione. Nei giorni scorsi, sempre in splendida solitudine, abbiamo posto il problema della protezione di Ignazio Cutrò: questa nostra preoccupazione esce rafforzata dalle intercettazioni telefoniche dei mafiosi di quella zona.

Come Organizzazione Sindacale abbiamo espresso, in varie occasioni, sincera ammirazione per l’attività svolta da Ignazio Cutrò e che hanno consentito dapprima la condanna dei suoi estorsori ed il contributo dallo stesso dato per far crescere una coscienza antimafiosa ed invogliare altri Imprenditori a seguire il suo esempio. Occorre ripristinare condizioni di sicurezza per Ignazio Cutrò e la sua famiglia.

Lo chiediamo con forza al nuovo Prefetto e, per suo tramite, al Ministro degli Interni.