Operazione antidroga "Bazar", imputato assolto per prescrizione

La Corte di Appello di Palermo, accogliendo le istanze dell'avvocato Giuseppina Ganci, ha disposto il non doversi procedere per "intervenuta prescrizione "nei confronti di Toumi Faouzi, 38 anni, tunisino. E' stata inoltre ridotta la pena nei confronti del coimputato, Aidi Haitham, anche lui tunisino e già condannato in primo grado dal Tribunale di Agrigento alla pena di un anno e otto mesi di reclusione.

I due tunisini, erano stati tratti in arresto nell'ambito dell'operazione antidroga della squadra mobile di Agrigento denominata "Bazar" che aveva sgominato un presunto giro di spaccio di stupefacenti che interessava la zona balneare di San Leone, con base operativa presso la villetta Sandro Pertini.