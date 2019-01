L'operaio morto nell'esplosione di una bombola, la società: "Fatto inspiegabile"

"L'incidente nel quale è stato coinvolto Massimo Aliseo rimane inspiegabile sia dai tecnici dell’azienda, che da parte delle autorità intervenute sui luoghi, atteso che la società ha ottemperato a tutti gli obblighi di legge connessi alla sicurezza sul posto di lavoro ed ha sempre avuto grande attenzione agli aspetti legati all'incolumità dei propri dipendenti".

Lo scrive l'avvocato Vincenzo Mula, legale della Medical gas criogenici Srl dove, mercoledì, è rimasto ucciso il ventottenne dipendente della società nell'esplosione di una bombola di ossigeno. "Nessun'altra società - aggiunge il legale-, per quanto è a noi noto, è, allo stato, coinvolta nel tragico incidente".

Il legale rappresentante della Medical gas criogenici srl, Corrado Di Salvo, seppure personalmente sconvolto - aggiunge Mula -, si impegna a fare piena luce sull’accaduto, ed a fornire al tal fine la massima collaborazione all'autorità giudiziaria".

L'avvocato della società aggiunge: "Tutti i componenti della Medical Gas Criogenici si stringono alla famiglia del dipendente, in questo momento di dolore, indicendo, in azienda, per la giornata di domani un giorno di lutto per ricordare il collega scomparso".

Il legale assicura che "l’intera compagine sociale della società Medical gas criogenici s.r.l., ribadisce la volontà di far fronte a tutte le necessità della famiglia, assicurando che la stessa non verrà lasciata sola ad affrontare questi momenti drammatici".