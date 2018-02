Operaio morto dopo caduta da ponteggio, rinviato a giudizio titolare impresa

“Niente dispositivi di protezione e ponteggio inadeguato a garantire la sicurezza”: sarà un dibattimento ad accertare se l’imprenditore Giuseppe Schembri, 63 anni, di Favara, è colpevole della morte dell’operaio Antonio Vitello, 55 anni, anch’egli di Favara, precipitato da un ponte di diciotto metri mentre lavorava in un cantiere al viale Cannatello. Il rinvio a giudizio, nel pomeriggio, è stato disposto dal gup Stefano Zammuto che ha accolto la richiesta del pm Alessandra Russo, titolare dell’inchiesta.

Schembri, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, sarà processato davanti al giudice monocratico per l’accusa di omicidio colposo. La morte di Vitello è avvenuta il 29 gennaio del 2016. Schembri è il titolare dell’impresa S.C.M. alle cui dipendenze lavorava la vittima.

L’imputato era stato incaricato dai proprietari di uno stabile di viale Cannatello di eseguire dei lavori di ripristino dei balconi e dei cornicioni. Nel mirino del magistrato della Procura, in particolare, la cosiddetta piattaforma, vale a dire il ponteggio che è stato usato dall'operaio per salire all'altezza dei cornicioni. Secondo il pubblico ministero non avrebbe avuto i requisiti di sicurezza. Innanzitutto il piano di calpestio, la cui rottura avrebbe provocato la caduta e la morte dell’operaio, non avrebbe avuto lo spessore necessario.