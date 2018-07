Operaio morto dopo caduta dal tetto del centro commerciale, condannato Burgio

Nove mesi di reclusione e la condanna al risarcimento di tutti i familiari della vittima che si sono costituiti parte civile. Secondo il giudice Antonio Genna, l’imprenditore Giuseppe Burgio, attualmente agli arresti domiciliari dopo il coinvolgimento nell’inchiesta sulla bancarotta da 50 milioni di euro delle sue aziende che operavano nel settore aliementare, per cui ha rimediato una condanna a otto anni, è responsabile del decesso di Giuseppe Milizia, l’operaio morto a 48 anni l’11 ottobre del 2015 dopo essere precipitato dal tetto del capannone del centro commerciale Le Rondini.

Assoluzione, invece, per Michele Benedetto Pecorelli, 56 anni, ex dipendente di Burgio che avrebbe gestito il negozio, sosteneva l’accusa, su incarico dell’impreditore. Il giudice ha deciso, inoltre, per Burgio, una provvisionale di 20 mila euro (anticipo del risarcimento, subito esecutiva) di 20 mila euro per la moglie, i figli, i genitori e i fratelli di Milizia che si sono costituiti parte civile con l'assistenza dell'avvocato Tanja Castronovo.

Nelle scorse settimane il pubblico ministero Manola Cellura aveva chiesto la condanna a 2 anni e 6 mesi di entrambi gli imputati ai quali si contesta l’omicidio colposo. Subito dopo hanno illustrato le proprie arringhe gli avvocati della difesa Giuseppe Scozzari (legale di Pecorelli) e Carmelita Danile che assiste Burgio.

Milizia stava lavorando sul tetto del centro commerciale, sopra il reparto casalinghi, per pulire le caditoie dagli escrementi. A un certo punto il crollo del soffitto e del controsoffitto lo ha fatto cadere per diversi metri e finire sugli scaffali sfiorando persino alcuni clienti e gli altri dipendenti che si trovavano poco distanti.