L'Opera pia vende i suoi "gioielli": 900 mila euro per l'ex Istituto Zirafa

Venduto a quasi 900mila euro l'ex istituto Zirafa, di via Atenea. L'aggiudicazione è avvenuta nei giorni scorsi: a richiedere l'acquisto era stata un'unica ditta, con sede legale a Monza ma con titolari agrigentini.

Il grande edificio, che fu prima residenza della famiglia nobiliare dei Montaperto e che da anni versa in stato di profondo abbandono, si trova tra l'ex collegio dei Filippini e Palazzo San Domenico, sede del Comune di Agrigento. Ad autorizzare la vendita era stato il Cda, il quale ritenne che l'edificio si trovasse “in uno stato di disuso e di inagibilità da decenni” tanto che avrebbe potuto provocare “danni alle persone ed alle attività commerciali attigue” e rilevò, soprattutto, che questo non era strumentale alle attività dell'Ipab. Gli 897mila euro incassati dal Comune saranno reinvestiti per ristrutturare altri beni e, il 50%, per l'acquisto di buoni del tesoro.