Sbarco dei migranti in Spagna? L'Open Arms: "Mettete a disposizione i mezzi per l'approdo in porto sicuro"

Sembra smuoversi, dopo 18 giorni di scontri e di stalli, la situazione per i 107 migranti a bordo della nave Open Arms.

Se ieri il governo spagnolo aveva offerto un proprio porto per l'approdo - ritenuto eccessivamente lontano dall'equipaggio - adesso le trattative hanno consentito di individuare come punto di arrivo il porto di Maiorca.

Una scelta ritenuta comunque "Incomprensibile" dalla Ong che all'agenzia Ansa ha voluto evidenziare la contraddittorietà del provvedimento. "Con la nostra imbarcazione a 800 metri dalle coste di Lampedusa, gli stati europei stanno chiedendo a una piccola ong come la nostra, di affrontare 590 miglia e 3 giorni di navigazione, in condizioni metereologiche peraltro avverse, con 107 persone stremate a bordo e 19 volontari e volontarie molto provati che da più di 24 giorni provano a garantire quei diritti che l'Europa nega".

L'Open Arms rivolge quindi a Spagna e Italia un appello "garantire, mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari, che queste persone finalmente sbarchino in un porto sicuro". Un'apertura vera e propria, in sostanza, all'ipotesi che i due Governi possano garantire un passaggio sicuro fino alle coste spagnole.

Intanto torna a prendere la parola Francesco Cascio, ex deputato dell'Ars e oggi medico in servizio al poliambulatorio di Lampedusa. Parlando all'agenzia Adnkronos si è detto "felice che non ci sia emergenza igienico-sanitaria a bordo della nave Open Arms, come emergerebbe dalla relazione dell'ispezione sanitaria, in fondo - aggiunge- non avevamo tutti i torti, anche se siamo stati attaccati da più parti".

Lo stesso Cascio, comunque, conclude: "Tre settimane in mare sono troppe, ora dovrebbero scendere dalla nave".