La nave solidale Open Arms soccorre 45 migranti al largo di Lampedusa

La nave solidale Open Arms soccorre 45 migranti. La Ong spagnola ha raggiunto il barcone in difficoltà che si trovava a 30 miglia dalle coste italiane in zona di competenza maltese. I migranti, a bordo di una barca in legno, hanno rischiato grosso. Il motore in avaria ha fatto perdere rotta all’imbarcazione. La nave solidale ha tratto in salvo 45 persone.

Le operazioni sono avvenute nelle acque di competenza maltese, La Valletta non avrebbe mai risposto alle chiamate della nave spagnola. I migranti sono stati fatti salire a bordo della nave dove, in queste ore, hanno già ricevuto le prime cure. Il fatto è accaduto intorno alla 24 di ieri. Sul barcone migranti provenienti dall’Eritrea, ma anche Marocco e Algeria.