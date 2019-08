Salvini: "Riaperture di porti e mangiatoie? Non nel mio nome"

"L'unica 'disumanità' è quella di chi, balbettando e arretrando, favorisce il business schifoso dell'immigrazione clandestina". Lo scrive, su Facebook, il ministro

dell'Interno Matteo Salvini che, di fatto, ribadisce il suo "no" all'approdo di Open Arms a Lampedusa. Il vice premier critica anche il ministro Trenta per non aver firmato il secondo divieto d'ingresso alla nave della Ong e il premier Conte per la lettera in cui lo accusa di "comportamento sleale".

"Riapertura dei porti e mangiatoie? Non nel mio nome" aggiunge, sempre su Facebook, il ministro ricordando che in un anno gli sbarchi sono "crollati dell'80%", cifre e risultati "concreti dopo anni di disastri di Renzi e del Pd". "Orgoglioso - conclude Salvini - di essere 'ossessionato' dalla difesa dei confini del mio paese".

Su Twitter il ministro ha postato un sondaggio di Sky in cui la sua linea prevale su quella del ministro della Difesa: "nemmeno trenta...che disumani questi italiani!" - scrive riferendosi alla percentuale di telespettatori che si sono espressi a favore della linea della Trenta.