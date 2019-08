Open Arms, la Ong: "Miserabile chi ci usa per fare propaganda xenofoba"

Open Arms, si rinfocola lo scontro a distanza tra la Ong e il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Terreno di "battaglia" è, come spesso accade, il social Twitter.

"Miserabile. Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani 'senza nome' e dei volontari come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista - tuonano -. Complici, tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del loro dolore".

Secca è la risposta del titolare del Viminale. "Da 17 giorni, invece di andare in un porto spagnolo, questi 'signori' tengono in ostaggio gli immigrati a bordo (fra cui finti malati e finti minorenni) solo per attaccare e provocare me e l’Italia. Non mi fate paura, mi fate pena. Io non mollo".

intanto la Procura di Agrigento sta valutando quanto è emerso dall'ispezione sanitaria disposta e realizzata ieri. I 107 migranti rimasti sulla Open Arms sono ammassati sul ponte dell'imbarcazione, pare che dormano per terra senza alcun materassino e che, psicologicamente, siano stremati. Qualcuno sarebbe tornato a parlare di casi di scabbia. Non ci sono però al momento conferme istituzionali al riguardo. E' certo, invece, che ancora non è stata disposta alcuna evacuazione. L'Open Arms resta alla fonda a meno di 200 metri da cala Francese. A monitorare la situazione, evitando che le imbarcazioni dei curiosi le si avvicinino, ci sono le motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza".