Onorificienze comitato olimpico nazionale italiano

In data 11 Luglio 2018 l’Ufficio Benemerenze del CONI Nazionale ha comunicato gli elenchi definitivi delle assegnazioni delle Stelle al Merito Sportivo a Persone e a Società, delle Palme al Merito Tecnico e delle Medaglie al Valore Atletico relativi all’anno 2017, approvati dalla Giunta Nazionale del CONI in data 10 luglio 2018. Le onorificenze saranno consegnate nelle apposite Cerimonie organizzate dai Comitati Territoriali del CONI di residenza degli insigniti. Per la provincia di Agrigento sono stati insigniti: DIRIGENTI - STELLA DI ARGENTO a Antonella Attanasio - Delegato CONI Point Agrigento TECNICI - PALMA DI BRONZO - CALOGERO GELO - allenatore dell' ASD Pallamano Girgenti