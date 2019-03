L'omicidio di Teresa Costanza e Trifone Ragona, confermato l'ergastolo per Ruotolo

La Corte d'Assise di appello di Trieste ha confermato - secondo quanto riporta l'Ansa - la condanna di primo grado all'ergastolo per Giosué Ruotolo, l'ex militare di Somma Vesuviana, nel Napoletano, accusato del duplice omicidio della coppia di fidanzati, Teresa Costanza e Trifone Ragone, uccisi a colpi di pistola sparati da distanza ravvicinata la sera del 17 marzo 2015 nel parcheggio del palazzetto dello sport di Pordenone.

La sentenza di primo grado era stata emessa dalla Corte d'assise di Udine l'8 novembre 2017. Giosué Ruotolo ha seguito la lettura della condanna facendo cenno di no con la testa, mantenendo uno sguardo basso.

Addolorati, per ragioni diverse, anche i genitori di una delle vittime, Teresa Costanza: "Siamo contenti perché l'assassino va dietro le sbarre, ma non abbiamo più Teresa e questa è la cosa più brutta che c'è" - ha detto il padre, Rosario Costanza. Gli ha fatto eco la moglie: "Credo si appelleranno e siamo pronti a combattere anche là. I ragazzi hanno avuto giustizia "rimanga in carcere senza sconti di pena".

La sentenza è stata emessa dopo circa otto ore di camera di consiglio. La giuria, presieduta da Igor Maria Rifiorati, ritiratasi alle 12:30, aveva in precedenza ascoltato le repliche della difesa, affidate a uno dei legali di Ruotolo, Giuseppe Esposito.

Trifone Ragone, militare, originario di Adelfia (Bari), 28 anni, e Teresa Costanza, 30 anni, assicuratrice milanese di origini favaresi, furono uccisi nel parcheggio del palazzetto dello sport di Pordenone.