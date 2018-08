Cicatrice sul volto disegnata appositamente, il killer di Rino Sorce era truccato

La polizia belga, circa un anno fa, aveva diffuso l’identikit di uno dei due killer che aveva ucciso Rino Sorce. Il favarese 50enne titolare della pizzeria “Grande fratello” di Sclessin, in pieno centro a Liegi.

Le indagini, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, sono andate avanti ed hanno portato una novità. Lo sconosciuto della foto, sarebbe entrato in azione truccato.

Nella foto divulgate, l’uomo aveva una cicatrice sul volto. Tutto questo sarebbe stato realizzato appositamente per non essere riconosciuto e identificato. L’età di riferimento ipotizzata era di 45, 50 anni, ma tutto adesso è messo in discussione.

L’omicidio, potrebbe essere collegato all’asse Liegi, Favara e Porto Empedocle. Gli investigatori continuano a lavorare sotto traccia ed in sinergia con la Squadra Mobile di Agrigento.