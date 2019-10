L'omicidio nella struttura per anziani, disposta la perizia sull'indagato

Disposta la perizia per stabilire la capacità di intendere e di volere di Salvatore Italiano, il sessantaduenne di Ribera accusato dell'omicidio del settantacinquenne concittadino Gaetano La Corte. Lo ha fatto il giudice del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella dopo avere convalidato il fermo a carico diell'indagato. Gaetano La Corte sarebbe stato strangolato da Italiano all'interno di una struttura per anziani con disabilità psichica. L'autopsia, eseguita dal medico legale Antonella Argo, dell'istituto di Medicina legale di Palermo, avrebbe confermato quanto emerso dall'ispezione cadaverica. La morte sarebbe avvenuta per arresto cardio-respiratorio.

Salvatore Italiano ha confessato dinanzi al sostituto procuratore della Repubblica di Sciacca Roberta Griffo che lo ha interrogato dopo che i carabinieri lo hanno rintracciato. Nell'udienza di convalida del fermo, dinanzi al giudice Antonino Cucinella, invece, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La richiesta della perizia è stata avanzata al giudice dal difensore di Italiano, l'avvocato Giovanni Di Caro.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'indagato avrebbe strangolato La Corte per piccoli attriti pregressi, forse per uno sguardo prolungato.