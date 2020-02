Omicidio Vivacqua, la vicenda torna per la terza volta in corte d'Appello

Omicidio Paolo Vivacqua, la vicenda torna per la terza volta in Appello. Lo ha deciso la Cassazione. La Corte d’Assise di Milano dovrà infatti valutare la posizione di Diego Barba e Salvino La Rocca, entrambi scarcerati nei mesi scorsi per decorrenza dei termini ed entrambi accusati di aver avuto un ruolo nella morte dell'imprenditore ravanusano ucciso a Desio nel 2011 con sette colpi di arma da fuoco.

Durante il processo di Appello bis, conclusosi nel giugno scorso, erano stati condannati entrambi a 23 anni, con l'accusa, rispettivamente, di essere stati il mandante dell'omicidio e l'intermediario nell'individuazione dei killer. La Corte decise l'ergastolo per chi è invece accusato di aver commesso materialmente il delitto, cioè Antonino Giarrana (di Ravanusa) e Antonino Radaelli.