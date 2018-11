L'omicidio di Palma, esplosi una decina di colpi: raffica di perquisizioni per trovare la pistola

Sull'asfalto, bagnato dalla pioggia battente, sono rimasti una decina di proiettili. Sei ore dopo l'omicidio, avvenuto in via Palladio a Palma di Montechiaro, di Ignazio Scopelliti vanno avanti - e anche in maniera frenetica - gli interrogatori di familiari, amici e conoscenti della vittima e della sua famiglia. Interrogatori, ad opera dei carabinieri e del sostituto procuratore di turno Emiliana Busto, che avrebbero fatto emergere una situazione familiare turbolenta: pare che il quarantacinquenne, ufficialmente disoccupato, ma in realtà bracciante agricolo, maltrattasse la moglie. Vi sarebbero stati dunque degli alterchi, anche furibondi, affinché si allontanasse e lasciasse in pace la donna. Fra i due pare fosse in corso la separazione.

I carabinieri, mentre in caserma sono appunto ancora in corso gli interrogatori, hanno avviato una raffica di perquisizioni. Si cerca l'arma del delitto: una pistola, adesso non ci sono più dubbi. Pare possa trattarsi di una semiautomatica. E i militari dell'Arma stanno controllando abitazioni, autovetture e l'intera zona dove è avvenuto - fra le 10,30 e le 11 - l'omicidio. Un delitto che dovrebbe essersi consumato, per strada, a margine dell'ennesima baruffa.

Non è chiaro da quanti colpi il quarantacinquenne palmese sia stato centrato. Forse due. Ma sull'asfalto, appunto, i carabinieri che si occupano dei rilievi, quelli del reparto Operativo del comando provinciale di Agrigento hanno repertato una decina di bossoli.