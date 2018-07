Agricoltore ucciso, encomio del sindaco ai carabinieri: "Acume investigativo"

Concesso l'encomio da parte del sindaco di Naro, nei confronti dei carabinieri della locale stazione, per la "prontezza, l'efficacia e l'acume investigativo", in occasione dell'omicidio avvenuto la mattina dell'8 luglio scorso. Lo riporta il quotidiano La Sicilia.

Il primo cittadino Calogero Cremona ha voluto premiare i carabinieri, guidati dal brigadiere capo Ferdinando Rubè, per le indagini sul delitto in cui ha perso la vita Constantin Pinau, ucciso a colpi di zappa al culmine di una lite tra famiglie romene.

"L'amministrazione comunale - si legge in una nota firmata dal sindaco Cremona - ha voluto esprimere ai militari dell'Arma dei carabinieri che sono in servizio nella stazione di Naro, il riconoscimento della locale comunità per la competenza e la professionalità dimostrata, svolgendo il proprio delicato compito con alto senso del dovere, spirito di servizio ed acume investigativo in occasione della tragedia dei giorni scorsi".