Agricoltore ucciso a colpi di zappa, giustizia fai da te? Arrestato un 44enne

Omicidio a Naro. Questa mattina un agricoltore è stato ucciso a colpi di zappa sulla testa. La vittima è Constantin Pinau, 36 anni, di origine romena. Secondo la ricostruzione dei carabinieri che indagano sulla vicenda, l'uomo sarebbe stato colpito da un connazionale, al culmine di una lite, avvenuta intorno alle 7, fuori dalla sua abitazione, nel quartiere Sant'Erasmo, in via Donnaligara.

Dopo alcune indagini svolte dai carabinieri della Stazione di Naro, insieme ai colleghi della Compagnia di Licata e del Reparto operativo del Comando provinciale di Agrigento, è stato arrestato Vasile Lupascu, 44enne, ritenuto responsabile dell'omicidio.

L'aggressione avrebbe coinvolto due nuclei familiari di nazionalità romena. La vittima sarebbe stata difesa dalla moglie, rimasta ferita nella lite. Insieme all'aggressore, ci sarebbero stati il figlio e la moglie, la cui posizione di entrambi è al momento al vaglio degli inquirenti. Lupascu in questo momento si trova in caserma, interrogato dai carabinieri, e verosimilmente sarà condotto in carcere.

Poco chiare le cause della lite ed il movente dell'omicidio. Dalle prime indagini sembrerebbe trattarsi di un ennesimo caso di "giustizia fai da te", legato da rancori tra i due nuclei familiari. Sembra che la lite sia iniziata ieri sera, tra le strade del paese.