L'omicidio di Furci Siculo, l'assassino di Lorena ai carabinieri: "Non so perché l'ho fatto"

"Nessuna pietà”, “Verme bastardo”, “Stop alla violenza sulle donne”. C’è rabbia e disperazione per l'omicidio di Lorena Quaranta, la ventisettenne originaria di Favara che si sarebbe laureata a luglio in Medicina all'università di Messina, uccisa dal fidanzato: Antonio De Pace di Vibo Valentia, suo collega di università. L'uomo avrebbe pure confessato di averla strangolata e avrebbe tentato il suicidio.

ll giovane è stato interrogato per tutto il pomeriggio di ieri al comando dei carabinieri di Santa Teresa di Riva. Pare che, per tutto il tempo, sia stato in forte stato confusionale e pare - poche le conferme in questa delicatissima fase investigativa - che, durante l'interrogatorio, non abbia saputo dare nessuna spiegazione al tragico gesto. Avrebbe provato a spiegare la dinamica, ma solo l'autopsia potrà stabilire con certezza se si è trattato di strangolamento o soffocamento. Domani il gip dovrebbe convalidare il fermo.

La tragedia appare inspiegabile a chi li conosceva. La Procura di Messina anche oggi sta procedendo all'audizione di familiari e amici della vittima. Intanto, questa mattina, il rettore dell'università di Messina ha manifestato all'avvocato della famiglia Quaranta di voler procedere al conferimento della laurea a Lorena Quaranta. Il legale lo avrebbe già riferito ai genitori della ragazza. Dovranno però, naturalmente, deliberare i responsabili del corso di laurea e quelli del dipartimento.

Pare che la storia d'amore fra i due ragazzi fosse nata tre anni fa e sembra che la coppia vivesse insieme in quella casa di Furci Siculo dal mese di agosto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.