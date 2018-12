Omicidio Contrino, Vincenzo Galiano lascia il carcere: disposti i domiciliari

Vincenzo Gagliano è ritenuto responsabile dell’omicidio di Baldassarre Contrino, 73enne pensionato. Il Gup del tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha disposto gli arresti domiciliari.

L’uomo, con parere favorevole anche del Pm Chiara Bisso, sconterà la sua pena lontano dal carcere “Petrusa”, dove era recluso. A difesa di Gagliano, l’avvocato Nino Gaziano. L’uomo si trovava in carcere dallo scorso due luglio. L’omicidio avvenne in una campagna tra Favara e Agrigento, in contrada Caltafaci.