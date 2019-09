L'omicidio dell'agricoltore, convalidato il fermo: Rubino resta in carcere

Il presunto assassino di Vincenzo Sciascia Cannizzaro resta in carcere. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Luisa Turco che stamani, nella sala interrogatori del carcere Di Lorenzo, ha sentito Carmelo Rubino: il 68enne accusato dell'omicidio del coetaneo Vincenzo Sciascia Cannizzaro. Il fermo è stato convalidato ed è stata disposta la custodia in carcere. L'ipotesi investigativa di carabinieri e polizia, che nell'inchiesta sono stati coordinati dal Pm Paola Vetro, ha dunque retto.

Stamani, l'indagato - difeso dagli avvocati Diego Guadagnino e Marcella Bonsangue - davanti al giudice ha ammesso: "Sono stato io, mi è venuto incontro in maniera violenta e ho sparato. Sono distrutto per quello che ho fatto, non ricordo bene".

L'omicidio di Vincenzo Sciascia Cannizzaro è avvenuto in contrada Calici all'ingresso della città dell'uva Italia. L'indagato è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dopo circa 11 ore dal delitto, dopo che polizia e carabinieri hanno ascoltato familiari, amici e conoscenti della vittima. Rubino è stato accusato di omicidio pluriaggravato e porto illegale di arma da fuoco aggravato.