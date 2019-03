Omicidio Busciglio, alla fiaccolata anche i sindaci di Bivona, Cianciana e Santo Stefano

Ci saranno anche i sindaci di Bivona, Santo Stefano Quisquina e Cianciana - rispettivamente Milko Cinà, Francesco Cacciatore e Franco Martorana - alla fiaccolata che si terrà questa sera, a partire dalle 20, ad Alessandria della Rocca in memoria di Vincenzo Giovanni Busciglio: il ventitreenne accoltellato martedì scorso.

"Come presidente dell'Unione dei Comuni Platani Quisquina Magazzolo, insieme ai sindaci Francesco Cacciatore e Franco Martorana, desidero esprimere alla famiglia del giovane Vincenzo Busciglio tutto il nostro profondo cordoglio e la nostra grande costernazione - ha scritto Milko Cinà - . Saremo presenti e vicini alla comunità Alessandrina sia in occasione della fiaccolata che per i funerali di Vincenzo, perché la tragedia che ha sconvolto Alessandria della Rocca, la perdita così tragica e violenta di una giovane vita non colpisce solo gli alessandrini ma tutto il nostro territorio".