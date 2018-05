"Non ha comunicato i nomi degli ospiti", denunciato albergatore

Omessa comunicazione all’Autorità. E’ per questo titolo di reato che è stato denunciato, dalla polizia, alla Procura un albergatore cinquantenne. Un uomo che avrebbe omesso di rendere noti i nominativi delle persone alloggiate nella sua struttura alberghiera, contravvenendo a quanto disposto dal Tulps che impone di utilizzare il sistema informatico, previsto con decreto ministeriale, per comunicare entro 24 ore alla polizia i nominativi di chi alloggia in ogni tipo di struttura ricettiva.

Ma l’albergatore, adducendo un problema telematico, non ha fornito le generalità di nessuno dei suoi ospiti. Il sistema informatico serve a tenere d’occhio le presenze sul territorio, venendo a conoscenza dell’arrivo di possibili soggetti indesiderati o di sospetti. Normativa che, negli ultimi tempi, in concomitanza con l’allerta terrorismo, è più che mai attuale.

La polizia - gli agenti del commissariato "Frontiera" nello specifico - ha scoperto l'omissione dopo che era intervenuta nella struttura per una lite fra coniugi. Avviati gli accertamenti hanno dunque appurato la mancata comunicazione dei nominativi degli ospiti.