"Omesso versamento previdenziale per i Forestali", assolto ex presidente della Regione

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Fabio Passalacqua, ha assolto "per non avere commesso il fatto" l'ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo. Lombardo era accusato di aver omesso - all'epoca in cui era governatore della Regione - il versamento delle ritenute previdenziali ai Forestali che erano stati in servizio nei Comuni del circondario giudiziario di Sciacca, da aprile a dicembre del 2009.

Prima che il giudice entrasse in camera di consiglio, l'ex presidente Lombardo - difeso dagli avvocati Antonino Gaziano e Loredana Danile - ha rilasciato dichiarazioni spontanee. Sia la difesa che il Pm avevano chiesto l'assoluzione. Per i legali di fiducia di Lombardo, gli atti erano di competenza dell'organismo burocratico e non certamente del presidente della Regione. L'importo degli omessi versamenti era stato quantificato in 48 mila euro circa.