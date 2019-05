Il sogno promozione dell'Akragas finisce a Carini: il Misilmeri vince la finale play off

Finisce a Carini il sogno della neonata Olimpica Akragas, nata sulle ceneri della società fallita dopo tre anni di Serie C, di tornare in Eccellenza.

La formazione di Giovanni Falsone perde la finale play off di girone contro il Misilmeri e dice addio alla finalissima di domenica prossima che decreterà l'altra squadra promossa nella quinta Serie del calcio. La partita è stata condizionata dall'espulsione di Settecase che reagisce a una provocazione e si vede sventolare il cartellino rosso dall'arbitro Giuseppe Lipari.

Dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa, il Don Carlo Misilmeri passa in vantaggio grazie al gol di Albeggiano che ribadisce in rete una parata imprecisa di Casella.

Secondo gol per Don Bosco Misilmeri su calcio di punizione. Subito dopo l'Olimpica Akragas, che per passare il turno avrebbe dovuto vincere mentre agli ospiti bastava un pareggio dopo i 120 minuti, resta in 9 per l'espulsione di Bellavia. Infine il terzo gol del Misilmeri con Grimaudo. Il Misilmeri resta in dieci per l'espulsione di Sgrò ma trova ugualmente la rete del 4-0.