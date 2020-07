La lunga attesa della Ocean Viking: tamponi negativi per 150: tutti sulla Moby Zazà

Mare mosso e vento, la Prefettura: l'Ocean Viking entri in porto per lo sbaSoSSSSambio di programma si è avuto un primo grippo di tamponi tutti negativi siamo intorno a 110 migranti che verrano fatti scenderSone a bPOreOrOre 00,04. Sono saliti a 150 gli esiti - negativi - dei tamponi rino-faringei arrivati. E man mano che arrivano i risultati, i migranti vengono lentamente autorizzati a scendere dalla Ocean Viking per raggiungere la nave-quarantena. Mancano 30 risultati che verosimilmente ormai arriveranno durante la nottata.

Ore 23,41. Lo sbarco dei 123 migranti è iniziato. Contrariamente a quanto era stato concordato in prima battuta, i 123 scenderanno con i loro piedi dalla Ocean Viking, senza dunque l'utilizzo di nessun pullman. Tanto è stato concordato, negli ultimi minuti, tra Questura ed Usmaf. I migranti verranno dunque "caricati" sulla nave-quarantena Moby Zazà.

Ore 21,30. Sono 123 i migranti che stanno per lasciare l'Ocean Viking. L'esito - per tutti negativo - dei tamponi rino-faringei ai quali ieri erano stati sottoposti è arrivato. S'è messa, dunque, in moto la "macchina" dello sbarco.

Gli altri 57 migranti, per i quali l'esito del test anti-Coronavirus non è ancora arrivato dall'Asp di Ragusa, resteranno, in attesa del "verdetto", sulla Ocean Viking. Alle ore 20 circa, l'Ocean Viking è entrata al porto di Porto Empedocle. Le condizioni del mare non erano buone e la Prefettura di Agrigento per evitare rischi durante il trasbordo, dalla nave della ong alla "Moby Zazà", ha dato il via libera all'ingresso in porto e approdo. A coordinare le operazioni di approdo sarà naturalmente la Guardia costiera di Porto Empedocle.

"Oggi circa 450 migranti al porto di Porto Empedocle: 30 positivi al Covid sulla Moby Zaza; 180, provenienti dalla Sea Watch, scesi dalla Moby Zaza; 180 arrivati con la Ocean Viking e altri 50 arrivati col traghetto di Lampedusa - ha detto il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina - . Ditemi se è sopportabile tutto questo in epoca di pandemia!".

(Aggiornato alle ore 00.06)