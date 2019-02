"Hanno realizzato un barbecue su terreno demaniale", seconda diffida del Comune

Si sarebbero appropriati di 75 metri di terreno demaniale, davanti alla loro proprietà, recintandolo, collocando un cancello e realizzando all’interno un barbecue. Già lo scorso febbraio, la coppia di agrigentini era stata diffidati a rimuovere le opere abusive realizzate. A quanto pare, non avrebbero ottemperato, tanto che – nelle ultime ore – è stata firmata una nuova ordinanza di rimozione e ripristino a loro carico. Hanno, adesso, 30 giorni di tempo per procedere e qualora non dovessero farlo sarà il Comune ad intervenire in loro danno.