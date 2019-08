Abusivi nelle case popolari: restano novanta giorni per sanare le occupazioni

Case popolari occupate abusivamente: rimangono gli ultimi 90 giorni per auto denunciarsi e chiedere la regolarizzazione.

Il Comune di Agrigento, adeguandosi ad una normativa che fissava come termine ultimo il 2017, in realtà, ha infatti pubblicato un avviso che concede tre mesi a chi occupa una struttura dello Iacp di chiedere la messa in regola del rapporto locativo, fatto che comunque potrà avvenire solo in alcuni specifici casi. Ad esempio è necessario che l’occupazione “non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad assegnatario già in possesso del decreto di assegnazione in relazione a graduatoria approvata e pubblicata”, che il comune possa recuperare tutti i canoni e le spese accessorie dovuti a decorrere dalla data iniziale di occupazione e che l’occupante rilasci le parti comuni del fabbricato, gli ambienti o le superfici “non rientranti nell’originaria consistenza dell’alloggio e le sue pertinenze eventualmente occupate”.

Completata questa fase, e ricevute le eventuali richieste di sanatoria, il Comune dovrebbe procedere, secondo legge, agli sgomberi degli occupanti abusivi che non abbiano provveduto alla regolarizzazione della propria posizione, rimettendo un po' di ordine nel settore. Lo stesso Iacp aveva lamentato una scarsa collaborazione da parte molti comuni della provincia.