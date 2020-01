"Sono socialmente pericolosi", disposto l'obbligo di dimora per due

E' "socialmente pericoloso", disposto l'obbligo di soggiorno per due anni nel comune di residenza per un 58enne di Porto Empedocle. La misura è stata presa dal tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, su proposta del Questore di Agrigento. L'uomo è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari con l'uso di un braccialetto elettronico e risulta coinvolto, dice una nota "in numerose vicende processuali, essendosi resto protagonista di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, nei confronti della coniuge e dopo della compagna, nonché abusi sessuali su una minore, nipote dell’ex compagna".

Nei confronti del 58enne è stata applicata la nuova normativa del codice Antimafia che prevede l'applicazione di misure di prevenzione anche per altre tipologie di reato.

La Questura ha inoltre disposto un provvedimento di sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno per due anni, nei confronti di un menfitano 26enne, destinatario di condanne per stupefacenti e reati contro la persona e attualmente in arresto presso la casa circondariale di Sciacca.