Nuovi colori al manto stradale, riaperta al traffico la via Passeggiata archeologica

La via Passeggiata archeologica è stata riaperta al traffico. "Le attività – fa sapere tramite nota stampa l’Anas - hanno interessato l’area nei pressi della nota ‘Passeggiata Archeologica’ nell’area del tempio di Ercole ad Agrigento (1.200 metri circa) che ha visto – per la prima volta in Italia – l’utilizzo di un conglomerato resinoso interamente colorato (diventerà giallo tufo)".

La realizzazione del nuovo manto stradale è stata concordata con l’Amministrazione comunale della città. “L’intervento – continua l’Anas in una nota - sperimentale, è finalizzato ad una migliore integrazione dell’infrastruttura nell’ambito del sito archeologico, segno di sensibile attenzione al Patrimonio culturale, ad un sito Unesco dichiarato di eccezionale valore per l’umanità”.