Nuovo incidente stradale alla rotonda della "Strada degli scrittori"

Nuovo incidente stradale di importanti dimensioni alla rotonda della "Strada degli scrittori" nella zona di San Pietro, proprio al di sotto della grande tabella che reca i volti dei principali autori letterari del nostro territorio.

A riportare la notizia è il quotidiano La Sicilia in edicola oggi. Secondo la ricostruzione del giornale catanese, in collisione sono entrate tre auto: una Volkswagen, una Nissan e una Smart. Un impatto violento, che ha fatto esplodere gli airbag ma che, pare, non ha provocato alcun ferito grave. Per tutti, quindi, qualche contusione e un grande spavento.

Resta il fatto che questa rotonda sia frequentemente teatro di incidenti stradali, a volte anche abbastanza gravi e qualcuno sta anche iniziando a puntare il dito sulla sicurezza effettiva di questo tratto di strada.