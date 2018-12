Nuovo film nell'Agrigentino, via ai casting: tappa anche al "Pirandello"

Un lungometraggio nell’Agrigentino, è l’ultima idea di Giuseppe Ferlito regista di Burgio che vive a Firenze. Si chiamerà “Re Minore” ed è un film indipendente.

Ferlito cerca attori e attrici, per un docufilm ambientato in Sicilia che ha come filo conduttore la musica. “Attraverso questo fil rouge musicale – dice Ferliso al quotidiano La Sicilia – si dipaneranno contrasti e tradimenti che obbligheranno i protagonisti a confrontarsi con sentimenti e stati d’animo”.

Tra i protagonisti anche Gaetano Aronica, Letizia Toni, Barbara Capucci. I casting si svolgeranno a Burgio da mercoledì 26 dicembre alle 10 e 30 fino alle 18. In città i casting si terranno giovedì 27 dicembre dalle 15 alle 19 al teatro Pirandello.