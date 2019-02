"No al nuovo esame di maturità", gli studenti protestano davanti al Comune

No al nuovo esame di maturità, gli studenti agrigentini protestano davanti al Palazzo di città. Un centinaio di giovani dei diversi istituti scolastici superiori di Agrigento hanno partecipato stamattina ad un corteo convocato dall'Unione degli studenti per protestare appunto contro la riforma dell'esame di quinto anno, approvata, dicono, "senza alcuna consultazione degli studenti e con metodi totalmente antidemocratici". La nuova maturità, sostengono ancora, "​è frutto di una manovra miope, che non riesce a migliorare le inefficienze della didattica, ancora obsoleta e frontale, non adatta ad una conoscenza generale approfondita. Gli studenti - proseguono - non saranno più stimolati nel realizzare un percorso sulla base dei propri interessi e aspettative, infatti la tesina scomparirà per lasciare spazio alla valutazione dell’alternanza scuola-lavoro, togliendo così ogni obiettivo interdisciplinare dalla prova. Inoltre la presenza di una prova mista, senza che gli studenti abbiano avuto dei percorsi di studio che li preparassero nello svolgimento non fa altro che mettere studenti e docenti in difficoltà".

Gli studenti, che si sono raccolti prima in piazza Cavour, hanno marciato verso piazza Pirandello protestando poi fino a palazzo San Domenico. Qui anche la statua del noto drammaturgo è stata "coinvolta" nella protesta, posizionando al collo (taurino, data la foggia del busto in bronzo) una bandana rossa.

Gallery