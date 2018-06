Licata, prende forma il nuovo Consiglio comunale: tutti i nomi

Prende forma il nuovo Consiglio comunale di Licata, dopo la vittoria al primo turno di Pino Galanti. Il Consiglio sarà composto da 24 consiglieri e non più da 30. A fare il pieno è stata la coalizione che sosteneva la candidatura il nuovo sindaco, che ha ottenuto 19 consiglieri comunali su 24.

Tre i consiglieri assegnati al Movimento Cinque Stelle, che ha per la prima volta una rappresentanza in consiglio comunale. Stesso discorso per la Lega di Salvini, che ottiene 2 consiglieri comunali.

Ecco, nel dettaglio, i candidati che dovrebbero avere ottenuto un seggio. Il condizionale è d’obbligo visto che per l’ufficialità bisognerà attendere la proclamazione degli eletti. Sei consiglieri a "Il Domani": Giuseppe Russotto (primo degli eletti), Vera Lauria, Carmelinda Callea, Alessio Munda, Gabriella Di Franco, Andrea Carella.

Cinque consiglieri a "Licata in volo": Andrea Burgio, Violetta Callea, Francesco Moscato, Baldo Augusto e Vincenzo Graci. Quattro consiglieri a "Impegno Primario": Angelo Iacona, Martina Farruggio, Giuseppe Peruga, Giuseppe Scozzari. Tre consiglieri a "Resto a Licata": Piera Di Franco, Lillo Scrimali e Salvatore Posata. Un consigliere a Forza Italia: Giuseppe Ripellino. Tre consiglieri al Movimento Cinque Stelle: Vincenzo Carità, Melania D’Orsi e Domenico Cuttaia. Due consiglieri a Noi con Salvini – Lega: Anna Triglia e Gaetano Aronica.