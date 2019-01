Un "comandante" ai fornelli, Salvatore Cozzitorto sbarca a Masterchef

Si chiama Salvatore Cozzitorto ed è un nuovo concorrente di Masterchef. Per l'agrigentino sono arrivati i tanto inseguiti quattro "Si". Ovvero, i pass utili per entreare a far parte dell'ambiziosa scuola di cucina. Salvatore, senza non poca emozione, ha indossato il grembiule di Masterchef.

Il format che recluta giovani apprendisti chef, va in onda su SkyUno. Il vincitore riceverà un assegno da 100mila euro ed inoltre potrà realizzare un ricettario. Salvatore Cozzitorto, che nella vita è comandate su di navi mercantili, ha voluto gettare cuore oltre l’ostacolo tentando il “colpaccio”. Detto, fatto. Per lui, accompagnato dalla sua dolce metà Giuliana, solo applausi. Si, perché il comandante è riuscito a salire bordo della “nave” di Masterchef.

“Sono molto legato al mare – ha detto l’agrigentino – cosa sogno? Di avere un ristorante tutto mio e magari guardare le navi dalla finestra della cucina del mio locale”. Sul banco dei giudici un piatto fresco di Sicilia ovvero, il: “Pesca a traina, sgombro e rocher”.

L’accoppiamento di pietanze ha convinto i quattro esperti giudici. Sono arrivati i quattro sì, pronunciati da giudici: Bastianich, Barbieri, Cannavacciulo e Locatelli. Toccherà a loro stabilire il vincitore dell’ottava edizione di Masterchef.

Salvatore Cozzitorto ha strappato il primo pass, adesso dovrà sgomitare per una una nuova selezione. Sono soltanto 20 i posti a disposizione nella scuola di cucina. I cuochi amatoriali hanno avuto 45 minuti per realizzare un piatto vincente e 5 minuti per completarlo e presentarlo alla giuria. Una prova ardua, che Salvatore ha superato col sorriso e con la sua grande passione: la cucina.