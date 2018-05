Lampedusa e Genova sono più vicine, nuovi voli per tutta l'estate

Al via i nuovi voli che collegheranno Lampedusa a Genova. La tratta, garantita dalla compagnia aerea Volotea, sarà operativa a partire dal 26 maggio e sarà disponibile ogni sabato per tutto il periodo estivo. La compagnia low cost ha, inoltre, riattivato anche i collegamenti estivi alla volta di Milano Bergamo e Venezia, operativi entrambi dal 5 maggio, con due frequenze a settimana ogni sabato e domenica. Infine, buone notizie anche per chi desidera volare verso Torino e Verona, grazie alle ripartenze di entrambi i collegamenti sabato 26 maggio (due frequenze a settimana ogni sabato e domenica).

“Siamo davvero felici di dare il via alla nuova rotta Lampedusa-Genova che ci permette di accorciare le distanze tra una delle più belle isole del Mediterraneo e la Liguria - ha commentato Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe -. I cittadini di Lampedusa potranno approfittare dei nostri collegamenti sempre comodi, diretti e veloci per raggiungere la riviera ligure e altre bellissime destinazioni della Penisola, concedersi uno short break all’insegna di arte, cultura e buon cibo”.