Nuovi incarichi in Questura e nei commissariati, ecco tutti i nomi

Nuove rotazioni e incarichi di funzionari nella Questura e nei commissariati di Agrigento. Dopo l’insediamento avvenuto nei giorni scorsi del vice questore Luca Pipitone, che ha assunto le funzioni di dirigente del commissariato di Sciacca e del commissario capo Francesco Sammartino destinato a dirigere l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ancora movimenti di funzionari ed assegnazioni di nuovi incarichi disposti dal Dipartimento della Pubblica sicurezza e dal questore Maurizio Auriemma.

Dal prossimo 2 luglio, il vice questore Cesare Castelli, dopo una lunga permanenza al commissariato di Porto Empedocle, sarà il nuovo dirigente del commissariato di Canicattì, subentrando al vice questore Valerio Saitta da qualche mese in quiescenza. Al commissariato “Frontiera” di Porto Empedocle arriva il vice questore aggiunto Chiara Sciarabba che lascia l’Ufficio Personale della Questura.

I trasferimenti hanno determinato ulteriori movimenti disposti dal questore Auriemma. Infatti ad assumere la direzione dell’Ufficio Personale sarà il commissario Livio Argento, mentre il vice commissario Vincenzo Sprio lascia il commissariato di Palma di Montechiaro per assumere la dirigenza dell’Ufficio tecnico logistico provinciale della Questura, in sostituzione del vice questore Patrizia Nicastro che fra qualche giorno lascerà l’amministrazione della polizia di Stato poiché collocata in quiescenza.